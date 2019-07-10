Sinirlenen kadın yolcu otobüs şoförüne saldırdı!

Çin'de bir belediye otobüsü sürücüsü, durakta olmadıkları gerekçesiyle indirmek istemediği yolcunun saldırısına uğradı.
Olay, Henan bölgesindeki Zhoukou şehrinde meydana geldi. Otobüs sürücüsü, inmek isteyen bir kadını durağı beklemesi konusunda ikaz edince, kadın sinirlerine hakim olamadı ve sürücüye saldırdı.
HIZINI ALAMAYAN KADIN TEKME ATTI
Otobüs kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının otobüs sürücüsüne elindeki pet şişeyi fırlattığı, daha sonra polisi arayan otobüs sürücüsünün elinden telefonunu almaya çalıştığı görüldü.
Ardından, kadının sürücüye vurmaya başladığı ve hızını alamayarak sürücü koltuğuna çıkıp tekme attığı görüldü.
Polis, kadını gözaltına aldı.