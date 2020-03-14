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Kadın yolcudan taksiciye "şarj aleti" dayağı

Esenyurt'ta bir avm karşısında Nijeryalı bir kadın ile taksi sürücüsü arasında şarj aleti sebebiyle kavga çıktı.

14.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:17
Esenyurt 'ta bir avm karşısında Nijeryalı bir kadın ile taksi sürücüsü arasında şarj aleti sebebiyle kavga çıktı. Kavga da Nijeryalı kadının boksör edasıyla taksiciye yumruklar atması an be an kaydedildi.
Olay dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir avm önünde E-5 karayolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Nijeryalı kadın müşteri olarak bindiği taksi sürücüsünden telefonu için şarj aleti istedi. Taksici şarj aleti olmadığını söyleyince kadın araçtan inmek istedi. Aralarında çıkan tartışma sonrası Nijeryalı kadın taksiciyi yumrukladı. Olayla ilgili taraflar şikayetçi olmazken vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.
KAVGA ANI KAMERADA Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş taksici ile Nijeryalı kadın yolcunun kavgasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde Nijeryalı kadının taksi sürücüsüne defalarca yumruk atması ve diğer vatandaşların araya girme çabası görünüyor.
(İHA) Kadın yolcudan taksiciye

Kaynak: İHA

Etiketler : Esenyurt, kavga, Güncel

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