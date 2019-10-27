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Kadın yolculara özel sefer düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park AŞ. otobüslerinde, kadın yolcuların saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde durak dışında istediği noktada inmesine imkan sunan uygulama başlatılacak.

27.10.2019 17:16
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park AŞ. otobüslerinde, kadın yolcuların saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde durak dışında istediği noktada inmesine imkan sunan uygulama başlatılacak.
"Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nin, "Gençler Ne Düşünüyor" paneline katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğrencilerin görüş ve taleplerini dinledi.
Panelde bazı öğrenciler, geceleri korkmadan evlerine gitmek için otobüslerde durak dışındaki yerlerde inmek istediklerini aktardı.
Büyükakın da öğrencilerin taleplerini olumlu karşılayarak, "Bir şehirde mutlu olmanın ilk şartlarından biri de güvenliğin sağlanmasıdır. Kadınların gece sokakta güvenle yürüyebildiği bir şehir için çalışıyoruz. Gece 22.00'den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat veriyorum." dedi.
Bu doğrultuda Ulaşım Park AŞ'nin, otobüs şoförlerinin, kadın yolcuların yol, yolcu ve çevre güvenliğine yönelik herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde istedikleri yerde inmeleri için çalışma başlattığı öğrenildi.
Kadın yolculara özel sefer düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kartepe, Güncel

Kaynak: AA


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