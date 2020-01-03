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Kadın yöneticiler 'Cam Tavanı Kırıyor Projesi' ekibi mentorlarla buluştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

03.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:29 Kadın yöneticiler 'Cam Tavanı Kırıyor Projesi' ekibi mentorlarla buluştu
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya tarafından yürütülen Kadın Yöneticiler Tavanı Kırıyor Projesi (2017-1-TR01-KA204-045966) paylaşım ve sürdürülebilirlik etkinliği kapsamında, proje ekibi ve yetiştirilen mentorlar bir araya geldi.

Tüm gün süren etkinliğe; Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya, Proje Ekibinden Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya, Arş. Gör. Tahir Yılmaz ve Arş. Gör. Burcu Altun, proje ortaklarından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, proje kapsamında eğitim verilen ve alanda mentorluk sürecine devam eden mentorlar katıldı.

Etkinlikte öncelikle Gülfidan Kendirlioğlu, Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya ve Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya konuşmalar gerçekleştirerek, mentorlara süreçteki çabaları dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler. Daha sonra mentorlar gruplara ayrılarak sorumlu öğretim elemanları ile proje kapsamında gerçekleştirilen mentorluk sürecine ilişkin genel değerlendirmeleri kapsayan grup etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte, gruplar cam tavan engellerinin aşılmasına yönelik olarak bireysel, örgütsel ve toplumsal olarak ne gibi çalışmalar yapılabileceğine ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak sundular. Bundan sonraki süreçte, yetiştirilen mentorların Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ileride atanacak olan kadın yöneticilere mentorluk yapmak üzere görevlendirilmesi ve bu şekilde projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması planlanıyor. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Cam, Güncel

Kaynak: İHA

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