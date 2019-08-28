Kadına karşı şiddet: Cinayete giden süreçte 'sekiz evre yaşanıyor'

İngiltere'de yürütülen bir araştırmada kadın cinayetleri incelendi ve kadınların eşleri ya da partnerleri tarafından öldürülmesine giden süreçte sekiz evre yaşandığı tespit edildi.

Kriminoloji uzmanı Jane Monckton Smith'in İngiltere'de işlenmiş 372 kadın cinayetini inceledi. Monckton Smith'in bulgularına göre cinayetlerin öncesinde birbiriyle büyük benzerlikler gösteren süreçler yaşanıyor.

Gloucestershire Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Monckton Smith, İlişkinin şiddete, hatta cinayete gidebileceğini gösteren en önemli sinyalin erkeğin kadını sürekli olarak kontrol etmeye çalışması olduğunu söylüyor.

İncelenen neredeyse tüm cinayet vakalarında karşılaşılan evreler şu şekilde sıralanıyor:

İncelenen kadın cinayeti vakalarında bu evrelere uymayan az sayıdaki örnekte tek eksiğin ilk evre olduğu, o örneklerde de çiftin ilişki başlamadan önce tanışmadığı ifade ediliyor.

BBC'ye konuşan Monckton Smith, "Bugüne kadar kadın cinayetlerine hep bir anlık şehvetle işlenmiş cinayetler, bir tarafın bir an gözünün kararmasının sonucu olarak baktık. Ancak bu vakaları incelemeye başladığınızda burada bir planlama, bir kararlılık olduğunu görüyorsunuz. Ama daha da önemli olan, cinayetle sonuçlanan bu ilişkilerin hepsinde karşı tarafı zorla kontrol altında tutma çabasının olması" dedi.

Monckton Smith, sekiz evreden oluşan modelini, İngiltere'de psikologlara, polislere ve avukatlara öğretmeye başlamış durumda.

Akademik çalışmasının yayımlanmasıyla birlikte bu eğitimlerin daha kapsamlı bir şekilde verilmesini ümit ediyor.

"Eğer bu sürecin farkında olurlarsa hem kurbanlar hem de yetkili kişiler 'Tanrım! Önümde üçüncü evreye ulaşmış bir vaka var' diyebilir" diyor.