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Kadına karşı şiddete çiçekle dikkat çekildi

Kadına karşı şiddete dikkat çekmek için bir araya gelen ABD Büyükelçiliği ile Çankaya Belediyesi yetkilileri Eser Park'ta bulunan özgürlük temalı kadın anıtına turuncu çiçekler dikti.

06.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:51Kadına karşı şiddete çiçekle dikkat çekildi
Kadına karşı şiddete dikkat çekmek için bir araya gelen ABD Büyükelçiliği ile Çankaya Belediyesi yetkilileri Eser Park'ta bulunan özgürlük temalı kadın anıtına turuncu çiçekler dikti.

Birleşmiş Milletler tarafından kadına karşı şiddette dikkat çekmek için ilan edilen "16 Gün" etkinlikleri kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi bir araya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nden Basın ve Halkla İlişkiler Müsteşarı Scott Weinhold'un ile Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ülkü Karaalioğlu'nun katıldığı etkinlik, Çankaya Belediyesi Eser Park'ta gerçekleştirildi. Etkinlikte, parkın simgesi olan "Özgürlük" temalı kadın anıtının etrafı turuncu renkli menekşeler dikildi. Müsteşar Weinhold, kadına yönelik şiddet "dur" denilmesi gibi önemli konularda işbirliğini sürdürmeyi arzu ettiklerini ifade etti. - ANKARA

Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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