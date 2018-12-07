07 Aralık 2018, 09:31
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Kadına Saldıran Erkeği Canlı Yayında Tutmaya Devam Eden Müge Anlı'ya Tepki Yağdı

Birgül'den doğan çocuğun kendisinden olduğunu düşünen Faruk, gerçeği öğrendikten sonra Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında Birgül'e vurdu. Saldırının ardından Faruk'un yayında kalmaya devam etmesine sosyal medyada tepki yağdı.

Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 4 yaşındaki oğlunu göremediği için programa başvuran Birgül, canlı yayında beraber yaşadığı Faruk tarafından saldırıya uğradı.

HAMİLE KALDIKTAN SONRA FARUK'UN YANINA YERLEŞTİ

Birgül Memiş, bir kişiden çocuk yaptıktan sonra Faruk ile tanışarak onun evine yerleşti. Burada hamilelik sürecini geçiren Birgül, Görkem adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha sonra Faruk'tan da ayrılan Birgül, Faruk'un çocuğunu kendine göstermediği gerekçesiyle programa başvuruda bulundu.

FARUK, CANLI YAYINDA BİRGÜL'E SALDIRDI

Faruk, Birgül'ün kendisinden ayrılmasının ardından Görkem'in kendi çocuğu olduğu düşüncesiyle çocuğa bakmaya başladı. Toplamda Görkem'e 4 yıl bakan Faruk, yapılan DNA sonucunda canlı yayında çocuğun kendisinden olmadığını öğrendi. Gerçeği öğrenen Faruk, canlı yayında Birgül'e saldırıda bulundu. Programda saldırının ardından apar topar reklama gidildi.

Birgül Memiş

FARUK'U YAYINDA TUTMAYA DEVAM ETTİ

Faruk'u canlı yayında tutmaya devam eden Müge Anlı, "Faruk biraz bunu bence akrabalarına bir tepki olarak verdiğini düşünüyorum. Faruk'un da aklında soru işaretleri var. Sakinleşsin konuşacağız" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Anlı'nın Faruk'u yayında tutmasına sosyal medyada tepki yağdı. Bir kullanıcı, "Canlı yayında Birgül Memiş'e saldıran Faruk Aydın, hiçbir şey olmamış gibi yayında kalmaya devam etti. Kadınlara hiçbir bahaneyle şiddet gösteremezsiniz. Kadına gösterdiği şiddeti canlı yayınlayanlar, faili neden hala ekranlarda tuttuklarını açıklasın" diyerek duruma sert çıktı.

Diğer bir kullanıcı ise "Bir kadın programında hem canlı canlı kadın dövdüren hem de pişkin pişkin devam eden Müge Anlı ve ekibini protesto ediyoruz." diye tepkisini gösterdi.

Gösterilen tepkiler;

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Müge Anlı
07 Aralık 2018 Cuma 09:31



YORUMLAR (75)
MİLLET: BİZ SANA GÜVENİYORDUK SAYIN ANLI. GÖZÜMÜZDEN DÜŞTÜN.
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ADINIZI YAZIN: arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun yapmayın ya kadın aldatmış adam yıllardır kendisi sandığı çocuk başkasından çıkmış Allah kimseye böyle bi acı yaşatmasın, bu haberi milyonların önünde alan bir kişinin nasıl normal davranmasını bekliyosunuz ben anlamadım tek suçlu kadın burda aynı durumda kadınlar olsa onlar erkeğe saldırsa sorun yok erkek saldırınca vay efendim kadına şiddet bırakın Allah aşkına ya, müge anlı bile sesini çıkartmamış niye çünkü adam sonuna kadar haklı ve bence az bile yapmış
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KONYALI: desenize reyting yükselmiştir. pislikler.
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NEFES: MÜGE ANLI DA FARKINDA KADININ SUÇLU OLDUĞUNUN NEDEN TEPKİ GÖSTERSİN Kİ....AZ BİLE YAPTI ADAM....
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AD: siz hala bu programları izliyosunuz değilmisizin ben
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