Kadına Şiddet Bitmiyor! Öfkeli Adam, Sokak Ortasında Kadının Boğazına Sarılıp Tekmeledi

İzmir'de yaşanan olay, kadına şiddet vakalarının geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. İşlek bir sokakta gündüz vakti tartıştığı kadına bağıran adam, onu aracına yaklaştırıyor. Kendisine söylenenlere sinirlenen kişi, çaresiz kadının boğazına sarılıyor.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Bir anda deliye dönen kişi kadını önce tokatlıyor, sonra yumruklar ve tekmelerle darbediyor. Korku dolu anları ise evinde başka bir kadın telefonuna kaydederek belgeliyor. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kullanıcının iddiasına göre, kadın daha sonra 2 kişi tarafından araca bindirilip olay yerinden uzaklaştırılıyor.

PLAKA OKUNUYOR

Emniyet ekiplerinin henüz görüntülerle ilgili soruşturma başlatıp başlatmadığı bilinmezken, aracın plakası ise neredeyse okunuyor.

İşte tüyler ürperten olaydan kareler;