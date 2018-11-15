15 Kasım 2018, 13:59
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Kadına Şiddet Haberleriyle Gündeme Gelen Yusuf Harputlu Kimdir?

Kadına Şiddet Haberleriyle Gündeme Gelen Yusuf Harputlu Kimdir?

Eşiyle gittiği giyim mağazasında istedikleri pantolon olmadığı gerekçesiyle çalışan kadınları darp ettiği iddia edilen Yusuf Harputlu kimdir?

Yusuf Harputlu'nun, eşi Berfin Harputlu ile bir AVM'de gittiği giyim mağazasında istediği pantolon olmadığını duyunca olay çıkararak çalışan iki kadını darp ettiği öne sürüldü. Peki, Yusuf Harputlu kimdir?

YUSUF HARPUTLU KİMDİR?

İki mağaza çalışanı kadına şiddet uyguladığı söylenen Yusuf Harputlu, 1 Ocak 1981 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Ancak aslen Diyarbakırlı'dır. 6 çocuklu bir aileden gelen Yusuf Harputlu, ilkokulaAdana Karacaoğlan İlkokulu'nda başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu'nda 3. sınıfa kadar okuyabildi.

MUSTAFA TOPALOĞLU KEŞFETTİ

Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan Harputlu, 3-4 yıllık bir çalışmadan sonra kaset çıkardı. 'Uzaylı Türkücü' olarak bilinen Mustafa Topaloğlu tarafından keşfedilen Yusuf Harputlu, Hilmi Topaloğlu'nun desteğiyle ilk albümünü çıkarmayı başardı. "Lele" adlı şarkıya klip çekti. Ardından, Damla Tv'de "Yusuf Harputlu Show" adında program hazırladı.

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Elazığ,Yusuf Harputlu
15 Kasım 2018 Perşembe 13:59



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