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"Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganıyla düzenlenen Altın Kanat Ödülleri Gecesi'nde yılın en iyileri ödüllendirilecek

İş ve ekonomi dünyasının birbirinden iddialı markaları ve yılın en iyi sanatçıları Altın Kanat Ödülleri Gecesi'nde bu yılın en prestijli ödüllerinin sahibi olacak. "Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganıyla düzenlenecek gece 23 Aralık Pazartesi günü Akat Kültür Merkezi'nde yapılacak.

18.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:14

Alia Media'nın üstlendiği "Altın Kanat Ödül Töreninde" yılın en iyileri seçiliyor. Kadınlara yapılan her türlü şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen bu gece "Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganıyla düzenlenecek.

"KADINA ŞİDDETE" FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA DÜZENLENECEK

Son zamanlarda gündemde yer edinen çok önemli bir konu olan "Kadına Şiddete" farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Altın Kanat Ödül Töreni" 23 Pazartesi Akat Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da gerçekleşecek.

SANAT, SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM KATILACAK

Alia Media'nın ev sahipliği yaptığı bu özel geceye sanat, siyaset ve iş dünyasından bir çok ünlü isim katılım sağlayacak. Gecede bir çok ünlü sanatçı da sahne alacak. Geçtiğimiz yıl Alia Media "İşte İşimiz En İyi Marka" ödül törenini gerçekleştirmişti. Yine o gece birbirinden ünlü isim ve markalara çok özel ödüller verilmişti. Gecenin sunuculuğunu ise Okan Karacan yapmıştı.


Siyaset, Aralık, Ekonomi

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