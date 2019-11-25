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Kadına şiddet Karabağlar'da kınandı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Karabağlar Kent Konseyi'nin düzenlediği etkinliğe eşi Fügen Selvitopu'yla birlikte katıldı.

25.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:25Kadına şiddet Karabağlar'da kınandı

Uğur Mumcu Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Selvitopu, kadın erkek ayrımı yapılmadan herkese insanca bakılması gerektiğini vurguladı.

Anadolu insanının özünde kadına saygı olduğunu ancak son yıllardaki kadın cinayetlerinin ibretle izlendiğini anımsatan Başkan Selvitopu, "Gönlümüzden geçen, hiçbir ayrım olmadan herkese insan olarak bakılması, kadınlara da yaşamlarını rahat sürdürebilecekleri ortamların yaratılmasıdır. Ülkemizin bunu mutlaka sağlaması gerekir" dedi.

Kadının eve kapanmaması gerektiğini her ortamda ve ısrarla söylediğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bunu söylediğimiz zaman birileri rahatsız oluyor. Neden rahatsız oluyorsunuz? Kadın eve kapanmamalı, yaşamın her alanında olmalı. Kadının olduğu yerde sevgi, dostluk, barış olur. Bu duygularla kadına yapılan şiddeti nefretle kınıyorum. Şiddet görmemeleri için tüm olanaklarımızla kadınların yanında olacağız. Mücadelenizde başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık da mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Kent Konseyir Kadın Meclisi adına Feriha Sever'in yaptığı konuşmanın ardından, aralarında Başkan Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyelerinin de olduğu katılımcılar, kadına şiddetin önlenmesi içerikli dilek kağıtlarını ağaçlara astılar.


Kent Konseyi, Karabağlar, Güncel

Kaynak: Bültenler

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