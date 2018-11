Kadına Şiddete "Davullu" Tepki

25 Kasım 2018 Pazar 16:24



25 Kasım 2018 Pazar 16:24

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir araya gelen İzmirli kadınlar, davul çalarak seslerini duyurdu. Etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu , kadına şiddetin önlenmesi için geleneklerin, dinin ve eğitimin önemine dikkat çekerek, "Eşitliğe, kardeşliğe inanmış her birimizin barış dolu gelecek ve güneşli günler için dayanışma içinde olması gerekir" dedi.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Alsancak Vasıf Çınar Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Dr. Türkegül Kocaoğlu, toplumda kadınlara ve çocuklara uygulanan şiddetin içini acıttığını belirterek, "Artık kadınlarımız canından olacağını bile bile her türlü şiddete 'dur' demeye kalktı. Yozlaşmış geleneklerde erkekler şiddeti daha kolay uygular. Alınan diplomaların, kazanılan mevki ve makamların şiddeti önleyeceğine inandık. Çocuk söyleneni değil gördüğünü kaydeder. Çocuk için eğitim evde başlar, okulda devam eder. Dinin doğru öğrenilmesi gerekir. Ne yazıktır ki yanlış hurafeler doğru gibi sunulup abartılı haklar olarak veriliyor. Bugün hafifletici hallerle kadına, çocuklara işkence uygulayanlar sokaklara tekrar salınıyor. Yasalarda haklar var ama uygulamalar yeterli mi? Atamız bize güvendi inandı. Biz de güçlü bireyler olarak eşit haklara sahip olmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Kadın aklı ile erkek aklı birbirini tamamlayıcıdır. Eşitliğe, kardeşliğe inanmış her birimizin barış dolu gelecek ve güneşli günler için dayanışma içinde olması gerekir. Yaşasın özgürlük ve barış" dedi."Şiddeti bitireceğiz" Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise, kadına şiddetin sadece 25 Kasımlarda değil her gün konuşulması gerektiğini belirterek, "Yasalar uygulanmadığı için bugün sokaklardayız. Bu ülkenin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nin maddesi olan cinsiyet eşitliğinin Milli Eğitim Bakanlığının okullarında ders olarak okutulması gerekiyor. Buradan Milli Eğitim Bakanı 'na sesleniyorum. Önümüzdeki eğitim döneminde toplumsal cinsiyet eşitliği ders olarak müfredata alınsın. 2008- 2018 yılları arasında 2 bin 400 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Adalet Bakanlığının açıklamalarına göre 2016 yılında istismar üç kat arttı. Bu ülkenin sanatçısına bir diğer sanatçı tarafından dayak atıldı. Kadın sanatçı dik durdu, kenara çekilmedi. Kadına şiddetin önlenmesi yasasını uygulatmaya gitti. Bu olaydan bir saat sonra bir banka şiddet uygulayan erkeğin reklam sözleşmesini iptal etti" diye konuştu.Bugün artık kadınların yalnız olmadığını, yerel yönetimlerden ve özel sektörden de büyük destekler gördüklerini ifade eden Güllü, "Artık 'kadın kadının kurdudur' demeyeceğiz. Kadın kadının yurdudur. O yurtlarda hep birlikte yaşayacağız. Hukuk fakültelerinde de toplumsal cinsiyet eşitliği dersi olmalı. Şiddetin önlenmesi için yerel yönetimlerde, siyasette daha çok kadın istiyoruz. Bu ülke bizim. Terk etmeyeceğiz; yaşayacağız ve şiddeti bitireceğiz" diye konuştu.Vasıf Çınar Meydanı'ndaki etkinlikte İzmir Karikatürcüler Derneğinin katkılarıyla kadına şiddeti protesto eden karikatür sergisi açıldı. Farklı yaş gruplarından 150 kadın, 150 ritmle davul çalarak kadına karşı şiddete "Hayır" dedi. Katılımcılar, daha sonra davul çalan topluluk eşliğinde Kültürpark Lozan girişine kadar yürüdü. Etkinlik kapsamında ayrıca Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 'nde Dolunay Soysert 'in oynadığı "Kul" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. - İZMİR