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Kadına şiddete dikkat çekmek için kan verdiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle farkındalık oluşturan sosyal hizmetler çalışanları Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.

25.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:31Kadına şiddete dikkat çekmek için kan verdiler
'nın ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle farkındalık oluşturan sosyal hizmetler çalışanları çadırında kan bağışında bulundu.

Alanya Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla sergi açıldı. Birçok kişi tarafından ziyaret edilen Atatürk Anıtı önündeki sergide şiddet görüp hayatını kaybeden kadınların fotoğrafları ve hikayeleri yer aldı. Ayrıca etkinlik kapsamında Alanya Sosyal Hizmet Müdürlüğü ve Alanya Huzurevi çalışanları kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.

"Yaşanmış acı olayları burada paylaşmak istedik"

Etkinlik hakkında bilgi veren Alanya Sosyal Hizmet Müdürü Ahmet Çelik, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla farkındalık oluşturduklarını söyledi. Çelik, " Bugün arkadaşlarımızla birlikte Kızılay kan bağışı çadırına geldik. Burada kan bağışında bulunacağız. Kadına şiddete 'hayır' diyoruz. Kadına şiddet insanlık suçudur. Kadına şiddeti engellemek amaçlı birçok çalışma yapıyoruz. Bunla ilgili hem ekonomik hem de hukuki anlamda güçlenmesini önemsiyoruz. Kadının her yerde ve her alan var olduğunu göstermek için bir takım etkinlikler hazırladık. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Yaşanmış acı olayları burada paylaşmak istedik. Özellikle bu olaylara karşı olduğumuzu belirmek istedik. Yine burada hazırlamış olduğumuz broşürlerle kadın haklarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz" dedi. - ANTALYA

Antalya, Kızılay, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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