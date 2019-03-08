Kadına Şiddete Dikkati Çekmek İçin Makyaj Yaptılar

Kaynak: AA

Kırklareli'nde, bir kafede çalışan kadın garsonlar, kadına şiddette dikkati çekmek için yüzlerini makyajla şiddet görmüş gibi boyadı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için yüzlerine makyaj yapan kadınlar, müşterilerine servisi de bu şekilde gerçekleştirdi.Makyajla gözlerinin çevresini mor hale getiren ve yüzlerine çeşitli çizikler yapan kadınları gören müşteriler de şaşırdı.Garsonlardan Sevinç Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların sadece bir gün değil her gün aynı saygı ve sevgiye ihtiyaçları olduğunu söyledi.Yaptıkları makyajla kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Balcı, müşterilerin de kendileri gördüklerinde şaşırdıklarını ifade etti.Müşterilerden Sevgi İkto da kadına şiddet olaylarına karşı farkındalık yaratmak isteyen kafe işletmecisi ve garsonlara teşekkür ederek, kadınlara karşı gerek sözlü gerekse fiziksel şiddet olaylarını duymak istemediklerini kaydetti.Kafe işletmecisi Berkay Çamlı ise yaptıkları çalışmayla dikkati çekmeyi başardıklarına inandığını kaydetti.