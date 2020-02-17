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Kadına Şiddete "Dur" dedi

Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen, ''Kadına Şiddet Hayır'' demek için yazdığı 'Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur' isimli şiirine klip çekti.

17.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:35Kadına Şiddete

Projeye birçok ünlü isim destek verirken, klipte şiddete gerçek hayatta maruz kalmış kadınlar da yer aldı.

oyuncu Ayçin Tuyun, Levent Sülün, Yıldız Asyalı, Adnan Koç, Aylin Kabasakal veKahraman Sivri gibi ünlü isimler klipte rol alarak destek verdi.

Konu ilgili düzenlenen basın toplantısına Abdurrahman Delen'in yanı sıra oyuncu Ayçin Tuyun ve yönetmen Ömer Beltekin katıldı.

Delen, basın toplantısında "Kadınlarımız şiddete maruz kalıyor. Öldürmek ve ölmek çözüm değildir. Çözüm, konuşmak ve paylaşmaktır" diye konuştu.


Yıldız Asyalı, Levent Sülün, Genç, Güncel

Kaynak: Bültenler

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