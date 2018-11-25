Kadına Şiddete Halay Çekerek Tepki Gösterdiler

25 Kasım 2018 Pazar 16:32



25 Kasım 2018 Pazar 16:32

KAYSERİ'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar, davul zurna eşliğinde halay çekti.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar, davul zurna eşliğinde halay çekti. Ardından grup, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Atatürk anıtının bulunduğu alana yürüdü. Cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yazılı olduğu önlükler giyen kadınlar, sık sık slogan attı.Burada grup adına açıklama yapan Belkıs Kara, "Son dönemlerde krizle birlikte artan yoksulluk kadınlara daha fazla şiddet olarak dönüyor. Özellikle çalışma yaşamının güvencesizleştirilmesi, ağırlaşan yaşam koşulları, ücret eşitsizliği, hiçbir sosyal haktan yararlanamamak, haksız işten atılmalar, esnek, güvencesiz çalıştırılma katlanarak artan yoksulluk kadınlar için şiddeti daha da ağırlaştırılıyor. Krizin yükü emekçilere yıkılmak istenirken, burada kadına özel bir rol biçilerek krizin yıkıcı sonuçları ile kadınlar baş başa bırakılıyor" dedi.Şiddet karşısında susmayacaklarını belirten Kara, "Şiddete karşı asla boyun eğmeyeceğiz. Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yoksulluğa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şiddete karşı mücadelemizde, gücümüzü kadın dayanışmasından, eşitlik talebindeki haklılığımızdan alıyoruz" ifadelerini kullandı.- Kayseri