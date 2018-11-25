Kadına Şiddete Hayır" Paneli

Akdeniz Üniversitesi
Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) tarafından "Kadına şiddete hayır" konulu panel düzenlendi.
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen panele, Antalya
Barosu avukatlarından Esra Gençer Özdemir ve Gamze Ökte Kılıçkap ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden psikolog Emine Anadol
, Kadın ve Demokrasi Derneğinden (KADEM) Neslihan Yalçın konuşmacı olarak katıldı.
KATCAM Müdürü İlkay Kutlar, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin pek çok çeşidi olduğunu söyledi.
Kutlar, şiddetle mücadele amacıyla yasal düzenlemeler yapıldığını ancak bunların henüz şiddeti önlemeye yetmediğini ifade etti.
Etkinlik kapsamında, Aslıhan Koçak
'ın " Türkiye
'de erkek egemenliğindeki meslekleri i·cra eden kadınlar" konulu fotoğrafları ve Kadın Girişimciler Kooperatifinin el işi ürünleri sergilendi.
Akdeniz Üniversitesi
25 Kasım 2018 Pazar 16:03