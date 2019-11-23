Haberler » Güncel » Kadına şiddete karşı başkent tek yürek - Haber

Kadına şiddete karşı başkent tek yürek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde, Başkent'ten tüm dünyaya "Şiddete Karşı Karanlığı Aydınlat" çağrısı yapılacak.

23.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:43Kadına şiddete karşı başkent tek yürek
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde, Başkent'ten tüm dünyaya "Şiddete Karşı Karanlığı Aydınlat" çağrısı yapılacak.

Kadınlara yönelik şiddete dikkat çekilecek etkinlikler kapsamında şiddetin her türüne "dur" denilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ Belediyeleri ile İsveç Büyükelçiliği ortaklığında 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek çeşitli etkinlikler ve sergilerle kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturucak.

Başkent, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde, Büyükşehir Belediyesi hem ev sahibi olarak hem de destek verdiği etkinliklerle Başkentlilere birçok ilki de yaşatacak.

Büyükşehir'den "Kadın Dostu Başkent"e yakışır etkinlikler

Kadınlar için yaptığı ayrıcalıklı çalışmalarla "kadın dostu kent" olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" kapsamında gerçekleştireceği çeşitli etkinliklerin yanı sıra yeni uygulamaları da hayata geçirecek. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:56 Gümüş'ten Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret
15:55 Bakan Turhan'dan Kuzey Anadolu Otoyolu açıklaması
15:51 Başkan Çakmak, Öğretmenler Gününü kutladı
15:50 Erciyes Üniversitesi Genç Kızılay Kulüp Başkanı Melih Kamış Açıklaması
15:50 Suriyelilere yönelik yardım kampanyası başlatıldı
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 15:58:13