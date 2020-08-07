Kadına şiddete karşı esnaftan duyarlı davranış

Son dönemlerde artan kadın cinayetleri ve şiddet olayları nedeniyle kadınların kendilerini güvende hissetmesi için Eskişehir'de bazı esnaflar örnek bir davranışa imza attı.

Vişnelik mahallesinde bazı esnaflar dikkat çeken bir davranışa imza attı. Duyarlı esnaflar, kendisini tehlike altında hisseden kadınlar için dükkanlarının önüne "buraya koşun" ve "kadına şiddete hayır" yazılarının bulunduğu afişler astı. Şiddete maruz kalan ve tehlikede olduğunu düşünen kadınlar, esnafların "güvenli bir liman" olarak garanti verdiği bu işletmelere sığınabilecekler.

"İnsanlık görevimiz"

Dükkanına afiş asan esnaflardan Korkmaz Sönmez, "Kadına şiddete, kadın cinayetlerine elimizden geldiğince 'dur' diyebilmek bizim insanlık görevimiz. Zor durumda kalan kendisini tehlikede hisseden tüm kadınlara kapımız açık. Onlar gelsinler eğer tehlikedelerse, takip ediliyorlarsa biz kepenklerimizi kapatırız. Polisi ararız ya da onu istediği yere ulaştırırız. Bunu yapmak çok zor bir şey değil. Umarım çevremizdeki diğer esnaflar, hatta bütün esnaflar bunu yaparlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR