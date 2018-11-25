Kadına Şiddete Karşı "Turuncu" Giyindiler

Ereğli ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları kadına yönelik şiddete turuncu yağmurluk giyerek tepki gösterdi.
İlçedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları, turuncu yağmurluk giydi, ellerinde turuncu pankartlarla Bozhane
mevkisinde toplanarak, Atatürk
Anıtı önüne kadar yürüdü.
Ereğli Soroptimist Kulübü Başkanı Gülberk Yalçın, grup adına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler
tarafından kabul edilen 16 günlük aktivizm programının birinci ayağını tamamladıklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler tarafından kadın ve kız çocuklarını aydınlatan renk olduğu için farkındalık yaratmak amacı ile turuncu giyinerek yürüyüş düzenlediklerini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:
"Yürüyüşümüze, ilçede faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları ile üniversite öğrencileri destek veriyor. Dünya üzerinde kadına yönelik şiddet var. Bunun temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği vardır. Eğitim, kültür ve diğer başlıklar altında tanımlayabiliriz."
Birleşmiş Milletler
25 Kasım 2018 Pazar 17:44