Kadına şiddete karşı ücretsiz aikido dersi veriyor

ANTALYA'da, Aikido Antrenörü Emin Aydın, kadına yönelik şiddete karşı, yaklaşık 15 kadına cumartesi ve pazar günleri, ücretsiz aikido dersi veriyor.

Antalya'da kendisine ait spor kulübünde aikido antrenörlüğü yapan 5'inci Dan 3'üncü kademe Aikido Antrenörü Emin Aydın, Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in uğradığı bıçaklı saldırıyla öldürülmesinin ardından, kadına şiddete karşı harekete geçti. 2 kız çocuğu babası Aydın, kadınları saldırılara karşı eğitmek için ücretsiz aikido kursu açtı. Aydın, kursun duyurularını yapmak için de cadde ve sokaklara 'Kadına şiddete karşı savunma dersleri ücretsiz şekilde devam etmektedir' yazılı ilanlar astı. Kısa sürede aikido eğitimi almak isteyen kadınlar Aydın'ın kulübüne gelerek kayıt yaptırdı.

Kursa gelen kadınlara cumartesi ve pazar günleri aikido eğitimi vermeye başladığını anlatan Emin Aydın, şöyle konuştu:

"Ceren Özdemir cinayeti beni çok etkiledi. İki kız çocuğu babasıyım. Bu nedenle kadınlara ücretsiz aikido dersi vermeye karar verdim. Buraya gelen kadın grubumuz günden güne çığ gibi büyüyor. Sokakta başlarına bir tehlike geldiğinde onu nasıl bertaraf edecekleri yönünde eğitim veriyoruz. Bıçaklı ve sopalı saldırılara karşı da savunma antrenmanlarımız oluyor. Cumartesi ve pazar günleri 15 kadın eğitim görüyor. Kadınlar aikido sporuna çok yatkın. Çalışan, ev kadını, öğrenci arkadaşlarımız var. Onları sokaktaki tehlikelere karşı kendilerini en iyi şekilde savunacakları şekilde eğitiyorum."

'SALDIRIYI DEĞİL, ŞİDDETE KARŞI KENDİMİZİ SAVUNMAYI ÖĞRENİYORUZ'

Aikido ile iki ay önce tanıştığını anlatan Zeynep Çeliktaş (51), "Buradaki eğitimler, kadına şiddete karşı toplumsal olarak bilinçlenmek amaçlı. Şiddet ne kadar büyük olursa olsun korunma tekniğini öğrendikten sonra kendimizi koruyabileceğimiz bir spor dalı. Aikido bir saldırı sanatı değil, tamamen savunmaya yönelik bir spor. Son zamanlarda kadınlara yönelik şiddet ve yaşamlarını yitirdikleri olaylar beni çok etkiledi. Bu yolda birçok genç arkadaşımıza örnek olmak adına ben de burada eğitimlere başladım" diye konuştu.

'KENDİMİ SAVUNMASIZ HİSSEDİYORDUM, ARTIK ÖZGÜVENLİYİM'

Ücretsiz aikido derslerine katılan lise son sınıf öğrencisi Ece Kaplan (18) ise özgüveninin yükseldiğini söyledi. Kampanyayı sosyal medyada gördüğünü ve başvurduğunu anlatan Kaplan, "Kadına şiddet olaylarından dolayı kendimi savunmayı öğrenmek istedim. Aslında kendimi bir açıdan savunmasız hissediyordum. Mutluyum, özgüvenim yükseldi. Yolda yürürken daha temkinliyim ve gelebilecek bir tehlikede kendimi nasıl savunacağımı artık biliyorum" dedi.