Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Kadın ve Genç
Girişimcileri Destekleme Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEKGEM) tarafından "Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konferansı düzenlendi.
Merkezi konferans salonunda Üsküdar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan
'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, kadınlara yönelik şiddete yönelik sinevizyon izlettirildi.
Konferansta konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kadına karşı şiddetin ülkelerin toplumsal sorunu olarak önlerinde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Kadınlara şiddet sorununun ortadan kaldırılması kurumların ortak paydasıdır. Buna karşı çıkmak insani bir duruştur. Kadınlar evde anne, eş ve kardeş, iş dünyasında arkadaşımız, siyaset dünyasında bir katmandır. Bu nedenle kadına karşı şiddetin türü ne olursa olsun toplumda her yönüyle ortaya çıkarılması gerekmektedir. Sağlıklı bir toplum olmanın yolu için devletimiz ciddi adımlar atmaktadır. Üniversitelere düşen görev ise bunun için araştırmalar yaparak, akademik olarak tartışmaktır. BEKGEM tarafından düzenlenen bu programın toplumsal farkındalığa katkı sunacağına inanıyorum."
Programda konuşan BEKGEM Müdürü Öğretim Üyesi Hatice
Kızıltaş da şiddetin her dönemde karşılaşılan bir insan hakkı ihlali olduğunu söyledi.
Kızıltaş, "Gelişmiş ülkelerde yüzde 30, gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 50'ye ulaşmaktadır. Allah, kadını emanet olarak görmüştür. Kadının önemli bir varlık olduğunu bilerek, onu emanet etmiştir. Bizleri kırmayarak etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Tarhan, kadına yönelik şiddet üzerine konuştu.
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