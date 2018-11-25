Kadına Şiddete Karşı Yaylada Yürüdüler

Düzce
'de protokol üyeleri ve vatandaşlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaylada yürüyüş yaptı.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı
, Belediye Başkanı Dursun
Ay, İl Jandarma
Alay Komutanı Mustafa Mustafa Çetinkaya
, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz
ve eşleri ile çok sayıda vatandaş, Kaynaşlı
ilçesine bağlı bin 300 rakımlı Topuk Yaylası
'na çıktı.
Ellerindeki "Kadına şiddete karşı buradayız", "Kadına yönelik şiddete bizde dur diyoruz", "Kadına yönelik şiddete buradayım de", "Kadına şiddet i·nsanlığa i·hanettir" yazılı pankartlar bulunan vatandaşlar, yayladaki gölün çevresinde yürüyüş yaptı.
Yaklaşık 4 kilometrelik alanda yürüyen ve müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan katılımcılar, daha sonra alanda çevre temizliği yaparak etkinliği sonlandırdı.
Düzce
25 Kasım 2018 Pazar 15:55