Kadına şiddetle mücadele için Düzce Valiliği'nde eş zamanlı toplantı

Düzce Valiliği tarafından aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddeti engellemek için hayata geçirilen 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirleri görüşmek amacıyla 81 ilde valilerin başkanlığında eş zamanlı toplantı yapılması planlandığı belirtildi.

Toplantının ildeki tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il ve ilçe bazında ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşılmıştır." denildi.

Kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır."

Açıklamada ayrıca benzer nitelikte bir toplantının 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 10.00'da tüm ilçelerde kaymakamların başkanlığında yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA