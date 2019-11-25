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Kadına şiddetle mücadele için "mor ve siyah balonlar" uçuruldu

Edirne'de, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, farkındalık oluşturmak amacıyla mor ve siyah balon uçuruldu.

25.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:10Kadına şiddetle mücadele için
'de, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, farkındalık oluşturmak amacıyla mor ve siyah balon uçuruldu.
Kadın dernekleri tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında kadınlar, "Anneler ölmesin", "Kadına değil, şiddete karşı el kaldırın", "Kadına yapılan şiddet suçtur" dövizlerinin yanı sıra mor ve siyah balonlar taşıyarak, Edirne Belediyesi önünden Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.
Düdük çalarak kadına yönelik şiddeti protesto eden grup adına açıklama yapan Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Bodur, kadına şiddetin insan hakları ihlali olduğunu söyledi.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için cezaların ağırlaştırılması gerektiğini ifade eden Bodur, "Şiddeti zihniyet değişikliği önler. Kararlı bir devlet politikasıyla 'toplumsal cinsiyet eşitliği' yolunda zihniyet değişikliğinin sağlanması gerekmektedir." dedi.
Şiddetin son bulmasının toplumsal barışı ve refahı getireceğini belirten Bodur, kadına şiddet sona erene kadar mücadele edeceklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından mor ve siyah balonlar, kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için uçuruldu.
Etkinlikte, şiddete karşı durulması gerektiğine vurgu yapan tiyatro oyunu sahnelendi.
"Samimi olan her dayanışmanın içinde olacağız"
AK Parti Edirne İl Kadın Kolları üyeleri de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
İl Kadın Kolları Başkanı Nergis İnce, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, kadına karşı her türlü şiddet eylemini protesto ettiklerini vurguladı.
AK Parti'nin kadına şiddetin önlenmesi için 17 yıldır mücadele ettiğini anlatan İnce, "Katliam her yerde katliamdır. Kimse savunamaz ve sonuna kadar da katillerle mücadele şarttır. AK kadınlar, yer yüzünde Allah'ın verdiği canları korumak için her türlü mücadelenin içinde yer alacaktır. Samimi olan her dayanışmanın içinde olacağız." diye konuştu.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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