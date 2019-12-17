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Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı", Sakarya'da ilgili kurumların üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

17.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:32Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı
İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı", 'da ilgili kurumların üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.
Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. Bu kapsamda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında il geneli ve ilçelerdeki olay sayıları, başvuru sayıları, alınan tedbirlerin niteliği ve son dönemde yaşanan olayların analizleri yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldığı kaydedildi.
Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Erhan Sağlam, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, İl Sağlık Müdür Vekili Ali Güvey, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve İl Müftü Vekili Paşa Bektaş katıldı.

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Valiliği, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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