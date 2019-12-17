Haberler » Güncel » Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı - Haber

Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı", Sakarya'da ilgili kurumların üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

17.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:06Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı
İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı", 'da ilgili kurumların üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.
Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. Bu kapsamda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında il geneli ve ilçelerdeki olay sayıları, başvuru sayıları, alınan tedbirlerin niteliği ve son dönemde yaşanan olayların analizleri yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldığı kaydedildi.
Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Erhan Sağlam, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, İl Sağlık Müdür Vekili Ali Güvey, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve İl Müftü Vekili Paşa Bektaş katıldı.

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Valiliği, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:24 Eskişehir'de kaçak içki operasyonu - Haber
17:24 İBB'NİN ÇATISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ - Haber
17:24 Elazığ Valisi Kaldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:24 Kadın akademisyene 'darp' davasında karşılıklı suçlamalar - Haber
17:24 Irkçılıkla mücadelede maymun tabloları kullanan Serie A yönetimine tepki - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
17.12.2019 17:26:11