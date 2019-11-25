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Kadına şiddette atasözleri uyarısı

ANTALYA Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, bazı atasözü ve deyimlerin kadına yönelik şiddeti savunur şekilde olduğuna dikkat çekerek, kültürümüzde yer eden ama bize uymayan bu alışkanları değiştirmek gerektiğini söyledi25 Kasım Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü...

25.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:53Kadına şiddette atasözleri uyarısı

ANTALYA Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, bazı atasözü ve deyimlerin kadına yönelik şiddeti savunur şekilde olduğuna dikkat çekerek, kültürümüzde yer eden ama bize uymayan bu alışkanları değiştirmek gerektiğini söyledi

25 Kasım Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde program düzenlendi. Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, çok sayıda kadın katıldı. Vali Yardımcısı Sezgin, bu günün mücadele sesinin daha çok çıktığı bir gün olduğunu söyledi. Herkesin sesinin, kadına şiddete karşı her gün çıkmasını istediklerini belirten Sezgin, kadına yönelik şiddette hızlı bilinç olsa da son yıllarda şiddete uğrayan kadın sayısının yadsınamayacağını kaydetti.

YANLIŞ ATASÖZLERİ VAR

Yalçın Sezgin, her hafta bir kadın cinayetinin Türk milletinin yüreğini kanattığını belirterek, "Şiddete uğrayanlar bizim analarımız, bacılarımız, evlatlarımızdır. Kanayan yarayı durdurmak konusunda mevzuatta yeteri kadar çalışma yapılsa da sadece mevzuat temelinde çalışmanın kadına şiddeti önlemede yeterli olmadığını görüyoruz. Yanlış değer yargıları, yanlış inançların bunda etkili olduğunu anlıyoruz. Pek çok atasözünün bu konuda yanlışları var. 'Kızını dövmeyen dizini döver' gibi atasözleri var. Kültürümüzde yer eden ama bize uymayan bu alışkanları değiştirmek durumundayız. Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek gerekiyor. Kadına karşı şiddetle topyekün mücadele etmek durumundayız" diye konuştu.

Açılışın ardından şiddete dikkat çekmek ve kadınların haklarına yönelik sunumlar gerçekleştirildi.



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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