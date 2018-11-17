Kadına Yönelik Asitli Saldırıya 15 Yıl Hapis Cezası!

İtalya'da kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen Getty ImagesGessica Notaro'nun yüzüne asit atan ve bir gözünü kaybetmesine nedne olan adam15 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTTI

Miss İtalya güzellik yarışmasına 2007 yılında katılan, modellik yapan Notaro, aynı zamanda Rimini kentinde bir yunus akvaryumunda çalışıyor. 2017 yılının Ocak ayında eski erkek arkadaşı Edson Tavares'in asitli saldırısına uğrayarak bir gözünü kaybetti. Ardından Notaro, erkek arkadaşıyla ayrılmalarına rağmen peşini bırakmayan Tavares'i "stalking" (takip ederek tacizde bulunma) suçlamasıyla polise başvurarak, hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

HAPİS CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Eski sevgili 30 yaşındaki Edson Tavares, 10 Ocak 2017 yılında kızarkadaşına düzenlediği hidroklorik asitli saldırıdan sonra açılan davada ilk olarak geçen yıl, 10 yılı asitli saldırı, 8 yılı da stalking olmak üzere toplamda 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bologna İstinaf Mahkemesi de kararı dün açıklandı. Mahkeme, Tavares'in avukatının, stalking ve saldırı suçlarının ayrı ayrı değil birlikte değerlendirilerek cezalandırılması talebini kabul ederek, cezayı 15 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası olarak belirledi.

''BUNU KENDİSİ İSTEDİ''

Notaro, duruşma sonrası cezadan memnun kaldığını söylese de, açıklamasında "Tabii ki 18 yıl hapis alsaydı daha iyi olurdu ama bu cezadan da memnunum" ifadelerine yer verdi. Notaro, "Mahkemede karar okunurken Edson dönüp bana baktı. Provokatif bir tavrı vardı. Bu şekilde bitmesi inanılmaz, bir film gibi. 3 yıl boyunca beraber uyuduğum biriydi. Ama bunu kendisi istedi" dedi.

''HERKES GÖRSÜN BU AŞK DEĞİL''

Saldırıdan sonra Dancing with the Stars (Yıldızlarla Dans) yarışmasına davet edilen Getty ImagesGessica Notaro, İtalya'da kadına karşı şiddetle mücadelenin önde gelen isimlerinden oldu ve Notaro, daha önce yaptığı açıklamalarda da "(Tavares'in) bana ne yaptığını herkesin görmesini istiyorum. Bu aşk değil" demişti.