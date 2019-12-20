Haberler » Güncel » Kadına yönelik şiddet konuşuldu - Haber

Kadına yönelik şiddet konuşuldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddet" toplantısı düzenlendi.

20.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:30 Kadına yönelik şiddet konuşuldu
'nun ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddet" toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Kadına yönelik şiddet koordinasyon toplantımızın özelikle kadına yönelik şiddetin son bulmasına ve kadınlarımın daha huzurlu en temel yaşam hakkının korunmasının bilgilendirme toplantısını tüm Türkiye ile eş zamanlı gerçekleştirdik" dedi.

Kısbet: "En çok şiddet mağduru göçmenler, yaşlılar, kadınlar ve çocuklardır"

Türkiye'de kadınların, göçmenler, yaşlılar ve çocukların en çok şiddete maruz kaldığını ifade eden Ünye İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Psikolojik Danışman Büşranur Kısbet, "Türkiye'de kadına yalnızca kadın olduğu için cinsiyet ayrımı gözeterek bir tür psikolojik, cinsel veya fiziksel eylem olayları vardır. Dünya Sağlık Örgütüne göre dünyada her yıl 1,4 milyon insan şiddet nedeniyle kaybetmektedir. Şiddetten en çok etkilenen kişiler ise kadınlar, çocuklar, göçmenler ve yaşlılar etkileniyor. Şiddeti önlemek için üç tür basamak bulunmaktadır. Bunlar 3 tür korumadır. Ülkemizde şiddet önleme merkezleri kurularak kadına yönelik şiddet konusunda gerekli tedbirler alınacaktır" diye konuştu.

Programda konuşan Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, "Özellikle koruma altındaki vatandaşlarımız koruma altında olmalarına rağmen sonu kötü bir şekilde çocukların gözü önünde ölümle baş başa kalıyorlar. Genel olarak şiddet mağduru insanlarımıza baktığımız zaman şiddet erkekler tarafından uygulanıyor. Buda biz erkekler olarak için acı verici bir durumdur" şeklinde konuştu.

Program sonunda katılımcılar düşüncelerini söyleyerek "Kadına şiddete hayır, öncelik eğitim olmalı" mesajı verildi. - ORDU

Hüseyin Güney, Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:56   Eskişehir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon - Haber
18:55   KAĞITHANE'DE YANGIN: ANNE İLE 2 ÇOCUĞU KURTARILDI (1) - Haber
18:55   İngiltere Parlamentosundan Brexit yasasına ilk onay - Haber
18:54   Kablo çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haber
18:54   Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Güreş bizim geleneğimiz ve geleceğimiz" - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 18:58:11