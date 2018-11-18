Kadına Yönelik Şiddet Odunpazarı'nda Masaya Yatırılacak

Odunpazarı Belediyesi
tarafından düzenlenecek 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Birleşeceğiz Şiddete Son Vereceğiz" adlı bir panel düzenlenecek.
Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün bu sene ikincisini düzenleyeceği "Birleşeceğiz Şiddete Son Vereceğiz" paneli, 22 Kasım Perşembe günü Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşecek. Kadına yönelik şiddetin tüm boyutları ile tartışılacağı panel 14.00'de başlayacak.
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülten Seber'in yapacağı panelde, konusunda uzman kişiler misafir edilecek. "Birleşeceğiz Şiddete Son Vereceğiz" panelinin konuşmacıları arasında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Dr. Gülsüm Kav, Eşitlik İzleme Kadın Grubu'ndan Av. Hülya Gülbahar
, Sosyolog Hatice
Yeşildal ve kendisi de şiddet mağduru olan Adana
'nın Seyhan
İlçesi'ne bağlı Pınar Mahallesi
Muhtarı Saniye Çelik yer alacak. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi
18 Kasım 2018 Pazar 13:40