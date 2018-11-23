Kadına Yönelik Şiddet Odunpazarı'nda Tartışıldı

Odunpazarı Belediyesi
, kadına yönelik şiddeti tüm boyutları ile tartışmak için "Birleşeceğiz Şiddete Son Vereceğiz" adlı bir panel düzenledi.
Odunpazarı Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Birleşeceğiz Şiddete Son Vereceğiz Paneli düzenledi. Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu sene 2'ncisi gerçekleştirilen panel, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşti. Eskişehirli 7'den 70'e her yaş grubundan kadın ve erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği panele, Eskişehir'deki çeşitli demokratik kitle örgütü ve sendika temsilcileri de katıldı. Ayrıca, Bilecik
'te bir kadın cinayeti sonucu hayatını kaybeden Emine Baş'ın babası Sabri US da katıldı.
Kadına yönelik şiddetin neredeyse tüm boyutlarının tartışıldığı panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Gülten Seber yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kurucularından Dr. Gülsüm Kav, Eşitlik İzleme Kadın Grubundan Avukat Hülya Gülbahar
, Sosyolog Hatice
Yeşildal ve kendisi de şiddet mağduru olan Adana
'nın Seyhan
ilçesine bağlı Pınar Mahallesi
Muhtarı Saniye Çelik'in konuşmacı oldu.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, "Sokaklar, işyerleri, okullar, evler. Tüm yaşam alanlarımız şiddetin kol gezdiği, şiddetin şekillendirdiği, şiddetin bir uslandırma aracına dönüştürüldüğü alanlar haline getirilmeye çalışılıyor. İşte böyle bir şiddet tablosu yaşadığımız. Bu tablo karşısında dünya kadınlarının şiddete karşı ortak sözünü dillendirdiği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Gününde Odunpazarı'ndan sözümüz: Yoksulluğun, sömürünün ve şiddetin karşısında haklarımız ve hayatlarımız için bir aradayız" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR
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