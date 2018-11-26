Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

Karabük
'te düzenlenen programla kadına yönelik şiddette dikkat çekildi.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) iş birliğiyle program düzenlendi.
KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda düzenlenen programın açılışı, Safranbolu
İMKB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çizdiği resimlerden oluşan "kadına şiddet" temalı serginin izlenime sunulmasıyla yapıldı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, programda yaptığı konuşmada, şiddetin kimi zaman eğitim düzeyi yüksek olan toplumlarda da görülse de sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük toplumlarda çok daha fazla yaşandığını belirtti.
Bu durumun şiddetin temelinde eğitim seviyesi ile çevreden görülenlerin yattığını ortaya koyduğunu ifade eden Gürel, şunları kaydetti:
"Toplumsal bir kalkınmaya ve silkelenişe ihtiyaç var. Bir kadın şiddet görüyorsa bu şiddeti bir şekilde yetkili merciler nezdinde oralara taşıyıp oralardan erkeğin cezalandırılması, bununla ilgili tedbirler uygulanmasını sağlamakta fayda var. Kadınlarımızın bundan sonraki süreçte daha fazla bilinçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu toplantılar vesilesi ile bilinçlendirme süreçlerimiz artarak devam eder ve şiddet gittikçe azalır. Sadece kadınlara yönelik değil tüm insanlığa yönelik yapılan şiddetin azalması temennisiyle özellikle kadınlarımıza sevgi dolu yarınlar diliyorum."
Programda daha sonra KBÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Yasemin Bozkurt
Özyalçın, Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu Özyürek ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülay
Günay tarafından kadına şiddet ve eğitim konularında sunum yapıldı.
Programın sonunda "Önyargı" adlı kısa film ile "İşte Kadın" adlı kısa belgesel gösterildi.
Karabük
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:10