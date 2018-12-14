Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Eksi 2 Derecede Sokak Tiyatrosu Yapıldı

Gümüşhane'de soğuk havaya rağmen kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 'Kadın olmak' adlı sokak tiyatrosu yapıldı. Oyuncuların soğuk havada dakikalarca hiç kıpırdamadan sahneledikleri 'canlı heykel' oyunu büyük beğeni topladı.

7 TİYATRO OYUNCUSUNDAN TAKDİR EDİLEN OYUN

Gümüşhane Gençlik Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi ve Gümüşhane Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen sokak tiyatrosu 15 Temmuz Zafer Meydanında yere serilen platformun üzerinde sahnelendi.

VATANDAŞLAR DİKKATLE İZLEDİ

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gerçekleştirilen oyunda 7 tiyatrocu hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu ortamda hiç kıpırdamadan oyununu sahnelerken, bu sırada başka bir oyuncu sürekli toplumsal mesajlar içeren mektupları okudu. Aile içi şiddet, intihar eden kadın, tacize uğramış iş kadını, sırtında yük taşıyan Anadolu kadını, töre cinayeti ve çocuk gelinleri ele alan oyun vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

20 DAKİKA HİÇ KIPIRDAMADAN DURDU

Beton zemin üzerine serilen platformda rollerine uygun kostümleri giyerek efekt makyajı yapılı halde yaklaşık 20 dakikada hiç kıpırdamadan duran oyunculardan Ceren Kahraman, üşüdüklerini fakat topluma önemli bir mesaj verdiklerini söyledi.

"KADINLARI BİR BİREY OLARAK GÖRÜN MESAJI VERDİK"

Oyundayken üşümenin akıllarına gelmediğini kaydeden Kahraman, "Donuyorsunuz ve kalıyorsunuz. Zaten o rolünüzü hissediyorsunuz oradayken. Onu hissettikten sonra başka hiçbirşey gözünüze gelmiyor. Soğuk, kar, kış. Hepimiz incecik şeyler giyindik zaten. Ama herkes büyük bir özveriyle yaptı bu işi. Biz daha önce de karda kışta yaptığımız da oldu. Bu iş bizim işimiz ve işimizi sevdiğimiz için üşümüyoruz. Bugün topluma kadın olmanın, kadınları görmeleri gerektiğini, kadın olmanın ne kadar zor olduğunu, aslında toplumu var edenin kadın olduğunu, buna rağmen kadınların hor görüldüğü ve ikinci plana atıldığını vermeye çalıştık. Kadınları bir birey olarak, insan olarak görün ve bu şekilde davranın mesajı verdik." dedi.