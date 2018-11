Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çektiler

25 Kasım 2018 Pazar 14:01



AK Parti Kadın Kolları Malatya İl Başkanlığı tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşle kadına yönelik şiddete dikkat çekildi.Yürüyüş sonrası bir açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, "Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ediyor ve aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ediyor. AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kati suretle karşı çıkılmıştır. Yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hz. Peygamber'in sözünü hatırlatmak ve hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir. İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez. Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir" ifadelerini kullandı.Oğuzhan, "Ülkede ve dünyada kadınların yıllardır sürdükleri çeşitli mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde etmişlerdir. Ülkemiz, bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemeler yıllardır tüm kadınların yanında olarak, güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atmış hem de kendi mevzuatında köklü değişikler yapmıştır. AK Parti, kadın, erkek, yaşlı, genç, herkesin, hepimizin partisidir. Ak Kadınlar, olarak; Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle, tüm toplum da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim" diye konuştu. - MALATYA