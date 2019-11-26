KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DUR DEMEK İÇİN İSTANBUL TURUNCUYA BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı Çalışkan-Mustafa Bakırhan/ İstanbul DHA

'25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' kapsamında İstanbul adeta turuncu renge büründü. Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü farkındalık yaratmak amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında İstanbul'un simge yerlerini turuncu renk ile aydınlatarak destek verdi. Galata Kulesi, Kız Kulesi, Haliç Metro Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı tarih yapılar 10 Aralık tarihine kadar turuncu renkle aydınlatılacak.

Görüntü dökümü:

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-Galata Kulesi'nden görüntü

-Galata kulesinde resim çekinen vatandaşlar

-Kız Kulesi'nden görüntü

-FSM'den görüntü

-Haliç Metro İstasyonundan görüntü