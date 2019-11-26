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Kadına yönelik 'şiddete hayır' standı kuruldu

Zonguldak Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Esas 67 Burda Alışveriş ve Yaşam merkezinde Kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında stant kuruldu.

26.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:52Kadına yönelik 'şiddete hayır' standı kuruldu
Zonguldak Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Esas 67 Burda Alışveriş ve Yaşam merkezinde Kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında stant kuruldu.

Zonguldak Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Esas 67 Burda Alışveriş ve Yaşam merkezinde AVM giriş katında Kadına yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında stant kuruldu. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında vatandaşlara şiddet gördüklerinde veya şiddete tanık olduklarında başvurabilecekleri yerler hakkında bilgilendirme yapılmış ve konu ile ilgili broşür dağıtıldı. Öte yandan "Duygunu paylaş, destek ol " panosu hazırlanarak duygularını yazmaları sağlandı. - ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, Güncel

Kaynak: İHA

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