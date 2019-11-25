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Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yürüyüşü - MUĞLA

AK Parti Muğla İl Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

25.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:28
AK Parti İl Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
AK Parti il binası önünde toplanan kadınlar, ellerinde dövizlerle ve çeşitli sloganlar atarak, Sınırsızlık Meydanı'na kadar yürüdü.
Ardından, burada AK Parti Muğla Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete ve İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz ile Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel'in de katılımıyla basın açıklaması yapıldı.
Mustafa Cankel, süreç boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür etti.
Kızının acısını derinden yaşadıklarını dile getiren Cankel, "Yasım dolayısıyla konuşamıyorum. Ama kızım çok büyük hayallerle gitti oraya. Hayalleri yarım kaldı." dedi.
Katil zanlısının hapisten çıkamamasını istediğini belirten Cankel, "Gerekli en büyük cezanın verilmesini, bu evlat acısının dindirilmesini istiyorum. Buna siyasiler, basın, herkes destek olsun." diye konuştu.
Milletvekili Gökcan da acılı ailenin yanında olduklarını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dava sürecinin takipçisi olacağını anlatan Gökcan, "Bizler de Muğla milletvekili olarak konunun takipçisi olacağız. Başka Güledalar olmasın." ifadelerini kullandı.
Yağmur altında basın açıklamasını okuyan Toksöz ise söz konusu insan yaşamı olduğunda, bunun siyasetinin yapılamayacağını vurgulayarak, "AK Partili kadınlar olarak önce insan, sonra kadınız. Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam, bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz." dedi.
Öte yandan, yakalarına turuncu kurdele takan katılımcılar, basın açıklaması sırasında ellerinde tuttukları kurdeleyle, temsili olarak şiddete karşı şerit oluşturdu.
Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yürüyüşü - MUĞLA

Milletvekili, AK Parti, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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