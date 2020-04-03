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Kadına yönelik şiddete karşı alınan tedbirler sonuç vermeye başladı

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan önlemler sonuç vermeye başladı.

03.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:22
Kadına yönelik şiddete karşı alınan tedbirler sonuç vermeye başladı
Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan önlemler sonuç vermeye başladı. 2020 yılının ilk 3 ayında kadın cinayetlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında düşüş yaşandı.

Türkiye 'nin kanayan yarası olan aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının engellenmesine yönelik 2019 yılında tedbirler hayata geçirilmişti. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak imzasıyla 75 maddelik "2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" yürürlüğe girmiş, yine İçişleri Bakanlığı da 2020 yılının ilk gününde bu konuda adlığı önleyici ve koruyucu tedbirleri içeren genelgeyi 81 il valiliğine göndermişti. Tüm bu tedbirler, yapılan bilgilendirme faaliyetleri, yürütülen eğitimler sonuç vermeye başladı. 2020 yılının ilk 3 ayında kadın cinayetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında azaldı. 2019'un ilk üç ayında 82 kadın cinayeti meydana gelirken, bu yılın aynı döneminde 64 kadın cinayeti meydana geldi.

Şiddet mağdurlarına karşı önleyici tedbir kararı yüzde 82 arttı

Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için 6284 sayılı Kanun'a istinaden kolluk tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı verilebiliyor. Bu kapsamda 2019'un ilk 3 ayında şiddet uygulayanlara yönelik 94 bin 852 önleyici tedbir kararı verilirken, bu yıl bu karar yüzde 66 artarak 157 bin 367 oldu. Yine şiddet mağdurlarına yönelik 2019 yılının ilk üç ayında 11 bin 419 koruyucu tedbir kararı verilirken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 82'lik artışla 20 bin 784 tedbir kararı verildi.

2019 yılı Kasım ayı ile 2020 yılı Mart ayını kapsayan 5 aylık dönemde Polis Merkezi Amirliklerinde ve jandarma karakollarında görev yapan 107 bin 419 kolluk personeline "aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" konusunda eğitim verildi. Söz konusu eğitimlere Covid-19 sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam ediliyor. 2020 yılı sonuna kadar 250 bin kolluk personeline daha eğitim verilmesi planlanıyor. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde kuruluşu bulunan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği" ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Bu kapsamda büro amirliği sayısı 81'den bin 5'e çıkartılarak, yaklaşık 5 bin personel ile daha etkin ve verimli hizmet verilmeye başlanıldı.

KADES'i 437 bin 272 kişi indirdi

24 Mart 2018 tarihinde hizmete giren "Kadın Acil Destek (KADES)" uygulamasını bugüne kadar 437 bin 272 kişi indirdi. 25 bin 882 kadın, acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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