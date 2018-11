Kadına Yönelik Şiddete Karşı "Turuncu" Aydınlatma

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:13



Zorlu Grubu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin "Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede 16 Günlük Aktivizm" kampanyasına destek amacıyla şirketin genel müdürlük binası Levent 199'u ve Zorlu Center'ı turuncu renkle aydınlatacağı bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, "Orange the World: #HearMeToo (Dünyayı Turuncuya Boyayalım: #BenideDuyun)" temasıyla düzenlenen kampanyanın, 25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.Zorlu Grubu'nun, kadınların hayatın her alanında güçlendirilmesi için çalıştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"1991'de ilk Kadın Küresel Liderlik Enstitüsü'ndeki aktivistler tarafından başlatılan kampanya, her yıl Kadın Küresel Liderlik Merkezi tarafından koordine ediliyor. Bu sivil toplum inisiyatifini desteklemek için her yıl BM Genel Sekreteri öncülüğünde gerçekleştirilen ve 16 gün boyunca süren, 'Kadınlara Yönelik Şiddeti Sona Erdirmek için UNITE (BİRLEŞİN)' kampanyası, dünya çapında farkındalığı artırmak, savunuculuk çabalarını güçlendirmek, bilgi ve yenilikleri paylaşmak için küresel eylem çağrısında bulunuyor. BM'ye bağlı kuruluşlar, sivil toplum, özel sektör, spor kuruluşları, gençlik grupları, üniversiteler ve okullar dahil olmak üzere tüm 'UNITE' ortakları turuncu rengi, kampanya çerçevesinde tüm dünyada tema ve farkındalığı artırmak için araç olarak kullanıyor."