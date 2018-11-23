Bafra Anadolu Lisesi
öğrencileri, "kadına şiddete hayır" etkinliği düzenledi.
Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Naim Okay eşliğinde, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla okul önünden Cumhuriyet Meydanı
'na kadar yürüdü. Atatürk
Anıtı önünde toplanan öğrenciler, Türkçe ve İngilizce yazılı pankartlarla kadına yönelik şiddeti kınadı.
Öğrenciler, ellerindeki fenerlerle sokakta "kadına şiddet uygulamayan erkek" arayarak yaptıkları sokak gösterisiyle de dikkati çekti.
Melike Öztürk, öğrenciler adına yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin gittikçe arttığını ama kadınların bunu anlatamadığını söyledi.
Kadına yönelik şiddetin uzaklarda olmadığını belirten Öztürk, "Şiddet evimizde, sokağımızda, her yerde. Bafra Anadolu Lisesi olarak diyoruz ki, artık her gün televizyonlarda kadın cinayetlerini değil, kadının hak ettiği değeri izlemek istiyoruz." dedi. Okul Müdürü
Yıldıray Baş ise, şiddete karşı duyarlılık göstermek istediklerini dile getirerek, Samsun
Maarif Hareketi kapsamında etkinlik gerçekleştirdiklerini aktardı.
Naim Okay da kadına yönelik şiddeti kınayarak, modern toplumda kadının olması gereken yeri dikkati çekmek istediklerini kaydetti.