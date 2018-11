Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25 Kasım 2018 Pazar 16:13



25 Kasım 2018 Pazar 16:13

AK Parti Eskişehir Emine Nur Günay , "Ben bir kadınım, bu ülkenin bir kadın milletvekiliyim ve tüm bunların ışığında inanıyorum ki içinde şiddete yer olmayan, eşit bir toplumda, kadına şiddetin adının dahi geçmediği huzurlu günleri hep beraber inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.Günay, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin yüzyıllardır kadın temelli bir toplum olduğunu belirterek, kadının, tarih boyunca her yerde ve her statüde hak ettiği yerini aldığını kaydetti.Şiddet olgusunun, eğitimli veya eğitimsiz fark etmeden, toplumun her kesiminde görüldüğüne işaret eden Günay, şöyle devam etti:"Şiddet oluşumunda rol oynayan en önemli faktör, kültürdür. Bu nedenle toplumda bütüncül bir zihniyet değişimi gerekmektedir. Günümüzde en yaygın tanık olduğumuz şiddet türlerinden birinin kadına yönelik şiddet olması yalnızca kadınlarımıza değil, toplumun her bir bireyine yapılmış büyük bir ahlaksızlıktır. Kadına şiddet, fiziksel, psikolojik veya ekonomik birçok farklı formda hayat bulabilir. Değişmeyen tek unsur, bu insanlık dışı davranışın sebep olduğu kırılmanın bir ömür boyu silinemez izleridir. Kadınlarımızı şiddet olgusu hakkında bilinçlendirmek ve bu şekilde yaşamayı kabullenmenin bir seçenek olmadığını anlatmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim görevimizdir."Günay, şiddetle mücadelede beraber olmanın, hiçbir mazereti bulunmasa dahi şiddete yol açan unsurları tespit edip, bunlara ilişkin politikalar üreterek sorunları birer birer çözüme kavuşturmanın bu husustaki en büyük hedeflerini oluşturduğunu belirterek, kadına şiddetin toplumun sorunu olduğunu bildirdi.Son yıllarda hükümetin yaptığı çalışmaların hem kadına şiddetin önlenmesi hem de şiddete maruz kalmış kadınların mağduriyetinin giderilmesi açısından büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Günay, şöyle devam etti:"Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin (ŞÖNİM) 68 ilde yaygınlaştırılması, Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi yönetmeliğinin yürürlüğe koyulması ve nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelere kadın konukevi açma zorunluluğu getirilmesi ve Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlemesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni çekincesiz imzalayan ilk ülke oluşumuz yapılan çalışmaların yalnızca birkaç örneğidir. Ben bir kadınım, bu ülkenin bir kadın milletvekiliyim ve tüm bunların ışığında inanıyorum ki içinde şiddete yer olmayan, eşit bir toplumda, kadına şiddetin adının dahi geçmediği huzurlu günleri hep beraber inşa edeceğiz."