25 Kasım 2018 Pazar 18:44



25 Kasım 2018 Pazar 18:44

TOKAT/ AK Parti Tokat Kadın Kolları Başkanlığı "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi. Cumhuriyet Meydanı 'nda ellerinde pankartlarla toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Öztürk, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu vurguladı.AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmesi adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirildiğini ifade eden Öztürk, "Her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır." dedi.Etkinliğe katılanlar, kadına şiddeti kınadı.Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliği üyeleri de kadına yönelik şiddetin son bulması için Köprübaşı mevkisinde toplanarak uçurtma ve balon uçurdu.ÇankırıÇankırı'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kucaklama Taşı'ndan başlayan yürüyüş, Karatekin Parkı'nda sona erdi.Çankırı Motosiklet Derneği'nin de katıldığı yürüyüşte kadınlar ve erkekler ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddeti kınadı.Karatekin Parkı'nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım , kadına yönelik şiddetle mücadelede bilinç ve farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.Kadına şiddetin, kadının maddi ve manevi varlığına büyük hasar verdiğini ifade eden Yıldırım, "Şiddet sadece kadınlarımızın sorunu değildir. Şiddet Toplumsal bir sorundur. Bu sorun kadının ve toplumun gelişmesinin önünde ciddi bir engeldir." dedi.Her yaştan, her gelir ve eğitim düzeyinden kadının şiddet gördüğüne vurgu yapan Yıldırım, şunları dile getirdi:"Kadınlar üzerinde çeşitli derecelerde zararlara sebebiyet veren bu hastalıklı durumun temelinde, erkeklerin kadınlara yönelik bakış açısındaki ve karşı cinse yükledikleri normlardaki anormallikler yatıyor. Bunun yanı sıra araştırmalar, özellikle fiziksel darbe içeren şiddet vakalarında, çocuklukta maruz kalınan aile içi davranış ve olayların da rol oynadığını gösteriyor."