AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök
, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu niteliğini taşıdığını kaydetti.
Ök, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye
'de de sorun olmaya devam ettiğini belirtti.
Kadına yönelik şiddetin ekonomik ve sosyal statü gözetmeyen uluslararası bir sorun olduğunun altını çizen Ök, şunları kaydetti:
"Dünya Sağlık Örgütü
verilerine göre kadınların yüzde 35'i hayatında en az 1 kez şiddete maruz kalıyor. Kadınlar, gelişmiş ya da az gelişmiş ülke vatandaşı olsun veya olmasın, etnik köken, sınıf, din, ekonomik ve/veya sosyal statü gözetmeksizin, şiddete maruz kalma riski ile karşı karşıyalar. Bu nedenle, kabul edilemez olan kadına yönelik şiddetle mücadelede çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla toplumun herkesiminin ortak ve kararlı çalışması gerekmektedir. Bu şiddet, kadının yalnızca bedensel ve ruh sağlığını etkilemekle kalmayıp, kendine saygısını, güvenini, yaşam kalitesini ve kendi yaşamını kontrol etme yetisini de yitirmesine neden olmakta ve bu anlamda bir insanlık suçu niteliğini taşımaktadır."
Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeleri ilk imzalayan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin buna ilişkin yasal düzenlemelerini yaptığına işaret eden Ök, açıklamasına şöyle devam etti:
"Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için yaptırımlarla beraber önleme politikalarının hayata geçirilmesi de önem arz ediyor. Bu anlamda da ülkemizde önemli adımlar atılmış ve şiddete maruz kalan bireylere yönelik şiddeti önleme amaçlı koruyucu tedbir kararlarının kapsamı genişletilmiş ve kişinin kimlik bilgilerinin değiştirilmesi gibi önlemler dahil edilmiş, şiddet uygulayan bireyler için de önleyici tedbir kararları alınabilmesi için hakimin yanı sıra gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk kuvvetlerinin yetkileri artırılmıştır. Bu ve buna benzer önlemler önemli olmakla birlikte, kadına yönelik şiddetin bir eğitim ve kültür sorunu olduğu gerçeği kabul edilmeli ve önleyici politikaların daha da artırılması gerekmektedir."
Türkiye,Nilgün Ök,Milletvekili,Denizli
25 Kasım 2018 Pazar 20:06