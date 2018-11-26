Kırklareli
'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında kadınlar Atatürk
Evi'ni ziyaret etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen etkinliğe, kamu kurumlarında çalışan ve sivil toplum örgütleri üyesi kadınlar katıldı.
Atatürk Evi önünde bir araya gelen kadınlar, ellerindeki kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simge rengi olan turuncu renkli balonları uçurdu.
Daha sonra kadınlar, rehber eşliğinde evi gezerek bilgi aldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Remziye Algın, kadına yönelik şiddettin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.
Şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve kadınları bir araya getirmek amacıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini ifade eden Algın, katılan herkese teşekkür etti.
Kırklareli,Mustafa Kemal Atatürk
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:55