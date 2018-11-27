Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

27 Kasım 2018 Salı 09:56



27 Kasım 2018 Salı 09:56

Van'da, kadın şiddetine dikkat çekmek amacıyla araç konvoyu düzenlendi.Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinin de bulunduğu kurumlar kentte araç konvoyu oluşturuldu.Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet Caddesi, 2 Nisan Caddesi ve Maraş Caddesi'nde tur atan araçlar korna ve sirenlerini çalarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti.Etkinlik sonrası caddelerde açılan stantlarda müzik dinletisi gerçekleştirilerek kadına yönelik şiddete vurgu yapıldı.Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için güzergah boyunca araç sirenlerinin çalındığı etkinlik, vatandaşlarda büyük ilgi uyandırdı.