AK Parti Antalya Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, kadına yönelik şiddete ilişkin, "17 yılı aşkın iktidarımızda, her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık." dedi.AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplanan AK Partili kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Burada, "Aile güçlenirse birey de güçlenir", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Kadın Allah'ın emanetidir" yazılı dövizler taşıyan gruba, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de destek verdi.Grup adına basın açıklaması yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, "Ak kadınlar" olarak çağrılarını sadece kadınlara değil, herkese yapmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını belirtti.AK Parti'nin 5 milyona yakın kadın üyesi bulunduğunu hatırlatan Özçay, "17 yılı aşkın iktidarımızda, her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın kadınların toplumsal ve siyasal hayatta var olmaları için gösterdikleri hassasiyete dikkati çeken Özçay, AK Parti iktidarları döneminde yıllardır sürdürülen kapsamlı mücadelelerle kadına ve insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edildiğini vurguladı.Kadına yönelik şiddetin siyaset malzemesi yapılamaması gerektiğine işaret eden Özçay, şöyle konuştu:"Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz. Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır. Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikli olarak bir grup başkan vekili, partisinden olmayan kadın grup başkan vekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde, bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir."Kadına şiddete karşı tüm çevrelerin dayanışma içinde hareket etmesi gerektiği çağrısında bulunan Özçay, "AK kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.