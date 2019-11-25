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"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdülbari Aksoy ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

25.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:14
Valisi İlker Gündüzöz, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdülbari Aksoy ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Göndüzöz, yaptığı açıklamada, şiddetin olmadığı bir toplum dilediklerini ve en değerli yapı olan aileyi korumaları gerektiğini söyledi.
Ailenin güçlü olduğu yerde toplumun, toplumun güçlü olduğu yerde de devletin güçlü olacağını vurgulayan Gündüzöz, şöyle konuştu:
"Ailenin de en önemli ögesi annelerimiz. Annelere yine aile içinde hayat arkadaşları tarafından şiddet yapılması kabul edilemez. Dolaysıyla sağlıklı bir toplum için sağlıklı bir aile, sağlıklı bir aile için de şiddetsiz bir hayat diliyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Son yıllarda çıkarılan yasalar da bunu pekiştirmeye yönelik. Bu gayretler içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler teşkilatımıza ve bu alanda çalışan KADEM gibi sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Annelerimizin ellerinden öpüyoruz ve şiddetsiz bir toplum istiyoruz."

İlker Gündüzöz, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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