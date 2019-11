AK Parti Kadın Kolları, Kırşehir Kayseri , Nevşehir, Yozgat, Niğde, Sivas'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde etkinlik düzenledi.AK Parti Kırşehir İl Kadın Kolları üyeleri, Cacabey Meydanı'nda toplandı.İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, basın açıklamasında, şiddetin dini, inancı, kültürü ya da milliyeti olmadığını vurguladı.Düğer, "Bizler ne kadar sorumluluklarımızın bilincinde olsak da biliyoruz ki ahlaksız, acımasız konumdaki zalimlerin, bitmez tükenmez saplantıları yayılıyor. Şehirlerin, mahallelerin veya apartmanların içine münferit olarak yayılmış bu hastalıklı hücreleri teker teker ayıklayıp bertaraf etmek için tüm tarafları dayanışmaya davet ediyoruz. Bizler ilk günkü hassasiyet ve titizlikle bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz." dedi.KayseriKayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan üyeler adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu söyledi.Timuçin, AK Parti'nin kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yaptığı düzenlemelerle önemli kazanımlar elde edildiğini ifade etti.Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine de değinen Timuçin, "Her türlü terör örgütü lanetlenerek annelerin taleplerinin karşılanması için somut adımlar atılmalı." dedi.YozgatYozgat'ta bir alışveriş merkezi önünde toplanan AK Parti Yozgat Kadın Kolları üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.Burada basın açıklaması yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, her türlü şiddete karşı olduklarını söyledi.Ünal, "Kadın konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine birtakım çevrelerin bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları bir başka hakikattir. Dolayısıyla biz bugün öncelikle herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.Yürüyüşe, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun da katıldı.NevşehirAK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığınca gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Köprübaşı mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, AK Parti İl Başkanlığı binasına kadar yürüdü.Burada basın açıklaması yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, kadınların yaşadığı sorunlar olduğunu, AK Parti iktidarında kadınlara yönelik yasal düzenlemeler yapıldığını belirtti.Bilgiç, şöyle konuştu:"Bizler, dünyada kadın ve şiddet kelimeleri kullanarak oluşturulmuş cümlelerle ülkemizde ya da yurt dışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için toplanmadık. Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp her fırsatta sahte gözyaşı dökenler olmak için de burada değiliz. 17 yılı aşkın iktidarımızda her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık."Etkinliğe, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kadınlar katıldı.NiğdeNiğde'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, "Kadın Allah'ın emanetidir", "Düşünmez misiniz asırlar önce kadına insan hakkı vereni", "Sevgi şifadır" yazılı döviz taşıdı.AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur, yaptığı açıklamada, "AK Kadınlar" olarak "dostlar alışverişte görsün" diye toplanmadıklarına dikkati çekti.Temur, "Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekleri hep birlikte gerçek anlamda dayanışmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.SivasSivas'ta AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.Partililer adına basın açıklaması metnini okuyan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, yasal düzenlemelerle kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkı sağlandığını söyledi.Polat, dünyadaki hiçbir kazanımın güç veya makamın bir kadının yaşam hakkından daha değerli olmadığını ifade etti.Açıklamaya AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve kadınlar katıldı.