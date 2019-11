AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanlığınca, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.Parti binası önünde toplanan grup 'Kadın güçlenirse toplum güçlenir', 'Aile güçlenirse birey güçlenir', 'Sesimizi sende duy' yazılı döviz ve pankartlar ile turuncu kurdele açtı.Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya, açıklamasında, sadece kadınlara değil, insanlıktan bir nebze nasibini almış herkese çağrıda bulunmak istediklerini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yıllardır kapsamlı mücadeleler sürdürdüğünü aktaran Karakahya, kadına ve insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edildiğini söyledi.Kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlandığını aktaran Karakahya, şöyle konuştu:"Hal böyle iken her kadın konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine bir takım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir. Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin Türkiye'de ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınları ve erkekleri bir dayanışmaya davet ediyoruz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır.Biz AK Partili kadınlar olarak önce insanız, sonra kadınız. Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz. Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise, başta HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımların atılmalıdır. Gerçekten dayanışma günü ise, sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır."