Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle çeşitli yürüyüş ve etkinlikler gerçekleştirildi.Erzurum'da Orhan Şerif Soy Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan kadınlar ellerinde taşıdıkları dövizlerle kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik, daha sonra parti binasının toplantı salonunda yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının erkek ve kadınların birlikte atacağı adımlarla sona ereceğini aktardı.Dünyadaki hiç bir kazanımın, gücün ve makamın kadınların yaşam hakkını elinden alamayacağını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:"AK Parti hükümetleri, bugüne kadar kadına ve insana yakışır adaletin tesisinde önemli adımlar atılmıştır. Bugün öncelikle herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ediyoruz. Dünyanın her yerinde şiddetin son bulması için kadınlar ve erkekler olarak hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz."Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi öncülüğünde Yakutiye Kent Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar da "Kadına şiddete sıfır tolerans", "Kadına şiddete engel ol", "Kadına şiddete karşı buradayım de" ve "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" yazılı pankartlarla Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, yürüyüşe katılanlar adına yaptığı açıklamada, dünyanın her yerinde kadına şiddetin üzerinde önemle durulması gereken bir sorun olduğunu belirtti.Kadınların en değerli varlıklar olduğuna işaret eden İlbaş, "Bizlerinde bu konuda üzerimize düşen görevi hassasiyetle yerine getirmemiz gerekmektedir. Kadınlarına sahip çıkmayan, onlara değer vermeyip şiddete maruz bırakan kişiler en değerli varlıklarımız olan annelerimizin manevi değerlerini yok saymış olmaktadırlar." diye konuştu.IğdırIğdır'da da AK Parti Kadın Kolları öncülüğünde parti binası önünde bir araya gelen kalabalık, kadına yönelik şiddete basın açıklamasıyla tepki gösterdi.Gruptakiler adına açıklamayı okuyan AK Parti Iğdır Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş, kadınların seslerini duyurmak için toplandıklarını söyledi.Kadına şiddete karşı yapılan çağrıların her kesimi ilgilendirdiğini belirten Güneş, "AK kadınlar olarak aşağıdaki çağrımızı sadece kadınlara değil insanlıktan bir nebze nasibini almış herkese yapmak üzere, 81 ilimizde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve 'dostlar alışverişte gözüksün' misali buluşmalar için toplanmadık." dedi.KarsKars'ta da Faikbey Caddesi'ndeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde bir araya gelen AK Parti Kars İl Başkanlığı üyeleri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi."Sevgi Şifadır", "Sesimizi sende duy", "Haddini aşan öfkeye yenik düşme" dövizlerini taşıyan kadınlar il başkanlığına kadar yürüdü.AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Arslanoğlu, burada kadına yönelik şiddeti kınadıklarını ifade ederek, Yaşanan acıların ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz." diye konuştu.ArdahanArdahan'da valilik önünde toplanan grup, Ardahan İl Özel İdaresi binasına kadar yürüdü.Burada grup adına konuşan AK Parti Ardahan Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç, parti olarak 5 milyona yaklaşan kadın üyeleri adına şiddet olaylarına dikkati çekmek istediklerini ifade etti.Yürüyüşe, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, partinin merkez ilçe başkanı Özgür Açıkyıldız ile çok sayıda partili destek verdi.ErzincanErzincan'da da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti Erzincan Kadın Kolları üyeleri ellerindeki dövizlerle kadına yönelik şiddeti kınadı.Partinin Erzincan Kadın Kolları Başkanı Rahşan Külünk, burada yaptığı açıklamada, 17 yılı aşkın AK Parti iktidarı döneminde kadına yönelik şiddetle mücadelede samimiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket edildiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda kadına şiddetin önlenmesine yönelik gösterdiği samimiyeti herkesin bildiğini anımsatan Külünk, "Bugün gerçekten bir dayanışma gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımlar atılmalıdır." dedi.AğrıAğrı'da da AK Parti İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda bir araya gelen kadınlar adına basın açıklaması yapan partinin Ağrı Kadın Kolları Başkanı Dilan Özmen Özgün, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapıldığını belirtti.Kadına yönelik şiddete tepki gösteren Özgün, şöyle konuştu:"Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikli olarak bir grup başkanvekili partisinden olmayan kadın grup başkanvekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yeryüzünde sözde gelişmiş topluluklar kendi ülkelerindeki İslamofobi örneklerine, inanç ve yaşam özgürlüklerine ilişkin saldırılara karşı durmalıdır."